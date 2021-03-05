США не будут приобщать к "театру абсурда" в минской группе по Донбассу, - Кулеба

5 марта, 2021, 12:05

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что вопрос вступления США к переговорам в Трехсторонней контактной группе не на повестке дня

Об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга, сообщает УНИАН.

"Что касается Соединенных Штатов, то Трехсторонняя контактная группа как известно, состоит из трех участников - это Россия и Украина как стороны конфликта, и ОБСЕ как посредник. Поэтому нет, вопрос о вступлении США в ТКГ, оно не стоит", - отметил Кулеба .

Отдельно глава МИД сказал, что в ТКГ сейчас нужно говорить не об изменении места проведения переговоров, а о том, чтобы в ней "в принципе происходили эффективные переговоры".

"Потому что из-за позиции Российской Федерации Трехсторонняя контактная группа больше напоминает театр абсурда, где Россия и приглашенные представители так называемых" ДНР "и" ЛНР "просто водят ситуацию по кругу, прибегают к каким-то абсурдным аргументам дискуссий, только затягивать процесс и не принимать никаких решений, поэтому место проведения ТКГ является проблемой. Проблема в том, что несмотря на все усилия Украины, несмотря на все усилия нашей делегации в ТКГ, мы видим с той стороны сплошной деструктив, и названия белого черным и попытки перекладывать ответственность за все на Украину ", - заявил Кулеба.

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