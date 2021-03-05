Средства массового уничтожения, которые озвучивают нарративы страны-агрессора, - Данилов о каналах Медведчука

5 марта, 2021, 18:08

Пророссийские каналы в Украине выполняют функции "средств массового уничтожения", распространяя нарративы РФ

Об этом в интервью Укринформу сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Надо понимать, что деятельность некоторых телеканалов не имеет никакого отношения к свободе слова. У них другие заказы, они работают не как средства массовой информации, а как средства массового уничтожения: озвучивают нарративы страны-агрессора и распространяют информацию, которую получают из Российской Федерации", - отметил Данилов.

По его словам, Украина будет защищаться от попыток влияния на государство извне.

"Надо понимать, что сегодня происходит не только горячая война на территории Донецкой и Луганской областей, которую развернула Российская Федерация, но и информационная, не менее опасная для любой страны. Распространение российских нарративов по всему миру - это еще один вызов для многих стран", - сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что к обострению ситуации на востоке Украины имеет прямое отношение Россия, которая таким образом реагирует на шаги украинской власти. Он убежден, что украинская армия готова к сопротивлению стране-агрессору в любой точке.

Данилов добавил, что власти готовы к судам по блокированию телеканалов Медведчука.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

По результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.