Слабый иммунитет может стать противопоказанием для вакцинации от COVID-19, - Ляшко

5 марта, 2021, 10:10

Главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал о противопоказаниях к проведению вакцинации от коронавируса

Об этом он сообщил во время брифинга, передает " ЛИГА.Новосты ".

"Сейчас инструкция к препарату CoviShield предусматривает следующие противопоказания: имеется чувствительность к действующим веществам вакцины - все они перечислены в инструкции производителя, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры, в том числе это лихорадка. При этом, субфебрильная температура (37-37 , 5º) и простуда не является противопоказаниями - в этот период делать прививки нельзя, но после консультации с врачом. Тромбоцитопение (уменьшение количества тромбоцитов, которое сопровождается повышенной кровоточивостью) или нарушение свертываемости крови, а также ослабленный иммунитет является противопоказанием для вакцинации ", - рассказал заместитель главы Минздрава.

Он отметил, что в случае выявления противопоказаний вакцинация проводиться не будет, а доза будет использована для следующего пациента.

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