Семья Коломойского также попала под санкции США
Соответственно, ближайшим родственникам также запретили въезд в США.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованной на сайте Государственного департамента.
"... я публично объявляю (санкции, - ред.) против следующих ближайших родственников Игоря Коломойского: его жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского", - заявил Блинкен.
По его словам, это решение лишает их права на въезд в США.
Напомним, сегодня стало известно, что США вводят санкции против Коломойского за причастность к коррупции в Украине. В заявлении Блинкена говорится, что бизнесмен "подрывал верховенство закона и веру общества в демократические институты", когда был главной Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.
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