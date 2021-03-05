Семья Коломойского также попала под санкции США

5 марта, 2021, 16:12

Соединенные Штаты Америки, кроме бизнесмена Игоря Коломойского, ввели санкции против членов его семьи

Соответственно, ближайшим родственникам также запретили въезд в США.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованной на сайте Государственного департамента.

"... я публично объявляю (санкции, - ред.) против следующих ближайших родственников Игоря Коломойского: его жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского", - заявил Блинкен.

По его словам, это решение лишает их права на въезд в США.

Напомним, сегодня стало известно, что США вводят санкции против Коломойского за причастность к коррупции в Украине. В заявлении Блинкена говорится, что бизнесмен "подрывал верховенство закона и веру общества в демократические институты", когда был главной Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

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