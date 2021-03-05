СБУ заблокировала схему на 2 млрд грн: из Дунайского пароходства хотели списать 455 судов и барж
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сделку было организовано под видом" реорганизации "деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры", - говорится в сообщении.
Своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу на более 2 млрд грн.
Организаторы также планировали искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.
Для реализации противоправной схемы злоумышленники предоставили в профильное министерство документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельного распоряжения государственным имуществом.
Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства.
Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки.
Полученные доказательства приобщены к материалам дела. Также обнаружено большое сумму наличности в иностранной валюте.
Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
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