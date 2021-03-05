СБУ заблокировала схему на 2 млрд грн: из Дунайского пароходства хотели списать 455 судов и барж

5 марта, 2021, 14:50

Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" со стороны топменеджмента компании

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сделку было организовано под видом" реорганизации "деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры", - говорится в сообщении.

Своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу на более 2 млрд грн.

Организаторы также планировали искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.

Для реализации противоправной схемы злоумышленники предоставили в профильное министерство документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельного распоряжения государственным имуществом.