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Espreso.tvОбществоСБУ назвала количество людей, которые находятся в плену в ОРДЛО

СБУ назвала количество людей, которые находятся в плену в ОРДЛО

268 пленных находится на оккупированном Донбассе

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

"По данным, в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях (по состоянию на 4 марта 2021 года) значатся как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях 268 человек", - сообщили в спецслужбе.

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