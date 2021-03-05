СБУ назвала количество людей, которые находятся в плену в ОРДЛО
5 марта, 2021, 15:32
268 пленных находится на оккупированном Донбассе
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода.
"По данным, в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях (по состоянию на 4 марта 2021 года) значатся как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях 268 человек", - сообщили в спецслужбе.
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