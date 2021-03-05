Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили более 10 тыс. новых случаев коронавируса
В частности, заболели 577 детей и 345 медработников, сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3355 человек;
- летальных случаев - 172;
- выздоровели - 4149 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 83 756 (в том числе методом ПЦР - 40393, методом ИФА - 16127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27236).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1384917 человек;
- выздоровели - 1191022 человек;
- летальных исходов - 26 763;
- проведения ПЦР-тестов - 7062386.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 910 случаев;
Винницкая область - 816 случаев;
Волынская область - 277 случаев;
Днепропетровская область - 497 случаев;
Донецкая область - 334 случая;
Житомирская область - 695 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 737 случаев;
Киевская область - 690 случаев;
Кировоградская область - 69 случаев;
Луганская область - 50 случаев;
Львовская область - 646 случаев;
Николаевская область - 209 случаев;
Одесская область - 372 случая;
Полтавская область - 172 случая;
Ровенская область - 198 случаев;
Сумская область - 238 случаев;
Тернопольская область - 394 случая;
Харьковская область - 566 случаев;
Херсонская область - 54 случая;
Хмельницкая область - 418 случаев;
Черкасская область - 204 случая;
Черновицкая область - 561 случай;
Черниговская область - 137 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Напомним, что 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 марта.
10155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 05 марта 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 4 март 2021
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти