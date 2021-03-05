Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили более 10 тыс. новых случаев коронавируса

5 марта, 2021, 08:16

10155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 марта

В частности, заболели 577 детей и 345 медработников, сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3355 человек;

летальных случаев - 172;

выздоровели - 4149 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 83 756 (в том числе методом ПЦР - 40393, методом ИФА - 16127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27236).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1384917 человек;

выздоровели - 1191022 человек;

летальных исходов - 26 763;

проведения ПЦР-тестов - 7062386.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 910 случаев;

Винницкая область - 816 случаев;

Волынская область - 277 случаев;

Днепропетровская область - 497 случаев;

Донецкая область - 334 случая;

Житомирская область - 695 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 737 случаев;

Киевская область - 690 случаев;

Кировоградская область - 69 случаев;

Луганская область - 50 случаев;

Львовская область - 646 случаев;

Николаевская область - 209 случаев;

Одесская область - 372 случая;

Полтавская область - 172 случая;

Ровенская область - 198 случаев;

Сумская область - 238 случаев;

Тернопольская область - 394 случая;

Харьковская область - 566 случаев;

Херсонская область - 54 случая;

Хмельницкая область - 418 случаев;

Черкасская область - 204 случая;

Черновицкая область - 561 случай;

Черниговская область - 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 марта.

10155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 05 марта 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 4 март 2021