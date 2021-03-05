Россия наращивает боевой потенциал на оккупированных территориях и у границ Украины, - Минобороны

5 марта, 2021, 18:11

По информации разведки оккупанты усилили пропагандистскую работу с населением на оккупированных территориях ОРДЛО

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Российская Федерация продолжает проводить мероприятия провокационного характера, противоречащие международным договоренностям и взятым государством-агрессором на себя обязательствам. В частности, Российская Федерация наращивает боевой потенциал группировки войск на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины", говорится в сообщении

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, россияне на временно оккупированной территории ОРДЛО с конца февраля активизировали идеологическую работу среди местного населения.

"В общественных местах, на остановках общественного транспорта, вблизи торговых площадок, административных, образовательных и медицинских учреждений увеличились объемы размещения информации, направленной на героизацию российско-оккупационных войск и пропаганды военной службы в составе соединений и частей первого и второго армейских корпусов", - отмечает разведка.

Кроме того, в местных СМИ, на платформах социальных сетей и в сервисах обмена короткими сообщениями телекоммуникационных сетей возросла интенсивность агитационных мероприятий среди местных жителей о прохождении военной службы в рядах оккупантов.

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