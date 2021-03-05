Рекордсмен сборной Украины Тимощук признал российский "Зенит" "родной" командой
Об этом сообщает sport24.ru.
По словам Тимощука, он получает удовольствие от того, что работает в родной команде.
"Работа главным тренером? Даже не знаю. Такие амбиции, конечно, должны быть. Я планировал стать тренером и сейчас думаю о том, что когда-нибудь стану главным. Но пока получаю удовольствие от того, что работаю в родной команде, которая ставит перед собой высокие цели. У нас прекрасный тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком. Это очень важно, мне комфортно", - сказал Анатолий Тимощук.
Экс-капитан сборной Украины работает в России с 2017 года. Тимощук является ассистентом главного тренера питерского "Зенита". Во время карьеры футболиста полузащитник сыграл за "Зенит" 150 матчей, забил 18 мячей и отдал 3 ассиста. Выигрывал с россиянами Кубок УЕФА.
Анатолий Тимощук провел за сборную Украины 144 матча и забил 4 мяча. Он является рекордсменом по количеству матчей в футболке национальной команды.
Тимощук также защищал цвета донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии", луцкой "Волыни" и "Кайрата" из Казахстана.
- В мае прошлого года стало известно, что украинский тренер питерского "Зенита" Анатолий Тимощук может покинуть питерский клуб по окончании сезона.
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