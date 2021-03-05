Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа до 2023 года

5 марта, 2021, 13:07

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4248-1 о переносе конечного срока установки счетчиков потребителям природного газа

Принятие закона поддержали 244 народных депутата.

Согласно проектом закона, продолжение конечных сроков установления индивидуальных счетчиков для населения 1 января 2023 года.

Целью законопроекта является выполнение требований закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", в частности улучшения организации работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи).

Напомним, за основу проект закона об отсрочке конечного срока для установления счетчиков газа было принято 17 февраля.

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