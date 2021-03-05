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Espreso.tvОбщество"Защитить институт семьи и европейские христианские традиции": Орбан предложил создать в Европе альянс правых сил

"Защитить институт семьи и европейские христианские традиции": Орбан предложил создать в Европе альянс правых сил


фото: reuters
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением сформировать новый общеевропейский альянс сил, которые будут придерживаться правых взглядов

Об этом сообщает Barrons.

"Мы должны построить (союз) европейских демократических правых, который предложит дом европейским гражданам, которые не хотят мигрантов, не хотят мультикультурализма, не впали в безумие ЛГБТ, защищают европейские христианские традиции, уважают суверенитет наций и которые рассматривают свои нации не как часть своего прошлого , а как часть своего будущего". - заявил Орбан.

"В Европе должно быть политическое убежище для людей нашего склада, кто хочет защитить институт семьи, защитить нашу родину, и думают больше в терминах национальных государств, которые работают вместе, чем Европейской империи", - добавил он.

Премьер добавил, что по этому вопросу Венгрия ведет переговоры с правящей в Польше партии "Право и справедливость", с лидером правой итальянской партии "Лига Севера" Сальвини и лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони.

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