"Защитить институт семьи и европейские христианские традиции": Орбан предложил создать в Европе альянс правых сил
Об этом сообщает Barrons.
"Мы должны построить (союз) европейских демократических правых, который предложит дом европейским гражданам, которые не хотят мигрантов, не хотят мультикультурализма, не впали в безумие ЛГБТ, защищают европейские христианские традиции, уважают суверенитет наций и которые рассматривают свои нации не как часть своего прошлого , а как часть своего будущего". - заявил Орбан.
"В Европе должно быть политическое убежище для людей нашего склада, кто хочет защитить институт семьи, защитить нашу родину, и думают больше в терминах национальных государств, которые работают вместе, чем Европейской империи", - добавил он.
Премьер добавил, что по этому вопросу Венгрия ведет переговоры с правящей в Польше партии "Право и справедливость", с лидером правой итальянской партии "Лига Севера" Сальвини и лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони.
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