"США могут активизировать переговоры по Донбассу": аналитики и дипломаты представили стратегию для Байдена

5 марта, 2021, 22:37

Вывести из тупика переговоры по Донбассу могут Соединенные Штаты

Так считают американские дипломаты и аналитики, которые работали в Украине, России и НАТО, передает Интерфакс-Украина

Соответствующие рекомендации обнародованы в разработанной для администрации Байдена стратегии "Байден и Украина".

Авторами работы стали бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы в Украине Джон Хербст и Уильям Тейлор, главный аналитик Евразийского центра Атлантического совета Андерс Аслунд, бывший помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид и заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Гаринг.

Чтобы выйти из тупика и добиться прекращения конфликта путем переговоров, нужно сильное и устойчивое лидерство США ", - считают авторы документа.

Они отметили, что дипломатические шаги по прекращению войны потерпели неудачу.

"Зеленский, который баллотировался как кандидат мира, приложил решительные усилия для продвижения переговоров по урегулированию на основе Минских соглашений 2014-2015 годов, но дело не улучшились. Если дело не сдвинется с мертвой точки, Донбасс рискует превратиться в перманентную безвыходную ситуацию", - прогнозируют авторы.

В связи с этим были проанализированы пять путей возможного участия США в решении ситуации. Первым указано присоединения к "нормандскому формату".

"Это может помочь оживить этот процесс и побудить Москву серьезно относиться к выполнению Минских договоренностей. Есть одно препятствие - все члены нормандского формата, включая Россию, должны согласиться, чтобы добавить США", - говорится в документе.

Вторым вариантом названо создание "будапештского формата" на основе украинских предложений.

"Но Россия может возражать против любого расширения начальной группы Нормандии, и Германия и Франция имеют оговорки", - говорится в рекомендации.

Третьим вариантом названо двустороннюю участие.

Четвертым назван назначение специального посредника или высокого уровня чиновника для переговоров.

"Специальный посланник символизировал бы приверженность США, но этого может не понадобиться, если государственный секретарь и/или один из его заместителей был бы готов взяться за это портфолио на постоянной основе. Специальный посланник мог быть вовлечен позже, если в переговорах начнется прогресс. Главное, чтобы у американских собеседников был высокий статус, чтобы говорить за президента и секретаря, констатировать при взаимодействии с российскими лидерами", - считают авторы.

В пятое предложение объединены все вышесказанные.

"Справедливое решение на Донбассе должно стать лакмусовой бумажкой для любых усилий по улучшению отношений с Москвой. Соединенные Штаты и их европейские союзники с 2014 года объединились в поддержке санкций против России и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Но это единство может разрушиться в ближайшие годы, поскольку Путин хочет этого, чтобы разделить трансатлантическое сообщество, а Киев продолжает откатываться от своих внутренних реформ", - считают авторы.