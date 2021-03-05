"Слугу народа" поддержали бы 19% украинцев, если бы выборы в Раду состоялись в марте, - "Рейтинг"

5 марта, 2021, 12:55

Если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в начале марта, то 5% -ный барьер преодолели бы семь партий

Об этом говорится в исследовании общественных симпатий, проведенном группой "Рейтинг" 2-3 марта.

"В парламентском рейтинге лидирует партия" Слуга народа "(19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию" Европейская солидарность "- 14,7%, партию" Оппозиционная платформа - За жизнь "- 14,3 %, партию "Батькивщина" - 12,3%, партию "Сила и честь" - 5,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%, Радикальная партия - 5,0%, партию Е. Мураев "Наши "- 4,0%, партию" Голос "- 3,1%, партию Шария - 3,1%," За будущее "- 3,0%, партию" Свобода "- 2,8%, партию" УДАР "- 2,7%, "Народный фронт" - 1,9% ", - говорится в сообщении.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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