"Скорее замерзнет ад": Литва отказалась рассматривать запрос Беларуси об экстрадиции Тихановской
"Белорусскому режима мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", - говорится в заявлении МИД Литвы.
По словам министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса, Литва была и будет каменной стеной, "за которой спрячутся все преследуемые режимами демократические силы".
"Каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его передадут режимам - ни за его борьбу за демократию, ни за борьбу за свободу слова или религии", - резюмировал он.
2 марта Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию Светланы Тихановской, которая была вынуждена уехать в Литву после президентских выборов в стране.
В ведомстве утверждают, что сотрудники правоохранительных органов "получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля".
В пресс-службе Светланы Тихановской опровергли информацию Следственного комитета Беларуси о том, что та якобы участвовала в подготовке планов по захвату административных зданий в Гомеле.
В октябре 2020 года режим белорусского лидера Александра Лукашенко объявил Светлану Тихановскую в розыск. Сама Тихановская заявляла, что не видит смысла сейчас возвращаться в Беларусь.
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