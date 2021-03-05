"Скорее замерзнет ад": Литва отказалась рассматривать запрос Беларуси об экстрадиции Тихановской

5 марта, 2021, 16:29

Литва отказалась рассматривать запрос Беларуси с требованием об экстрадиции лидера оппозиции Светланы Тихановской

"Белорусскому режима мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", - говорится в заявлении МИД Литвы.

По словам министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса, Литва была и будет каменной стеной, "за которой спрячутся все преследуемые режимами демократические силы".

"Каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его передадут режимам - ни за его борьбу за демократию, ни за борьбу за свободу слова или религии", - резюмировал он.

2 марта Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию Светланы Тихановской, которая была вынуждена уехать в Литву после президентских выборов в стране.

В ведомстве утверждают, что сотрудники правоохранительных органов "получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля".

В пресс-службе Светланы Тихановской опровергли информацию Следственного комитета Беларуси о том, что та якобы участвовала в подготовке планов по захвату административных зданий в Гомеле.

В октябре 2020 года режим белорусского лидера Александра Лукашенко объявил Светлану Тихановскую в розыск. Сама Тихановская заявляла, что не видит смысла сейчас возвращаться в Беларусь.

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