"Милан" решил бесплатно подписать футболиста "Реала"

5 марта, 2021, 14:51

Полузащитник мадридского "Реала" Васкес может бесплатно перейти в итальянский "Милан"

Об этом сообщает MilanNews .

По информации источника, 29-летний Васкес не планирует продлевать контракт с мадридским "Реалом", который заканчивается в этом году. Это означает, что испанец достанется новой команде бесплатно.

Васкесом активно интересуется итальянский "Милан", который ищет правого полузащитника, который поможет команде в Лиге чемпионов, куда "россонери" стремятся квалифицироваться.

В этом сезоне чемпионата Испании Васкес провел 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость вингера составляет 15 млн евро.

2 марта стало известно, что защитник "Реала" Рафаэль Варан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" .