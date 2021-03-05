"Милан" решил бесплатно подписать футболиста "Реала"
5 марта, 2021, 14:51
Полузащитник мадридского "Реала" Васкес может бесплатно перейти в итальянский "Милан"
Об этом сообщает MilanNews .
По информации источника, 29-летний Васкес не планирует продлевать контракт с мадридским "Реалом", который заканчивается в этом году. Это означает, что испанец достанется новой команде бесплатно.
Васкесом активно интересуется итальянский "Милан", который ищет правого полузащитника, который поможет команде в Лиге чемпионов, куда "россонери" стремятся квалифицироваться.
В этом сезоне чемпионата Испании Васкес провел 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость вингера составляет 15 млн евро.
- 2 марта стало известно, что защитник "Реала" Рафаэль Варан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" .
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