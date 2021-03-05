"К 2034 году меня не будет на этом свете, как не будет и оккупации": Джемилев подаст иск в ЕСПЧ из-за запрета на въезд в Крым
Об этом он сказал в комментарии проекту Крым.Реалии .
Лидер крымскотатарского народа сообщил, что в связи с запретом на въезд в Крым обратится в Европейский суд по правам человека.
"Вообще-то я не в курсе, что они продлили. В 2014 году они мне давали запрет на 5 лет, до 2019 года. А потом, в 2018-м, за год до окончания этого срока меня внесли в список санкций. И там сроки не указывались. Из материалов так называемого уголовного дела выясняется, что 5 марта 2019 года они продлили запрет еще на 15 лет", - сказал Джемилев.
Он отметил, что запрет не имеет для него значения.
"К 2034 году меня давно уже не будет на этом свете, так же, как не будет и оккупации. В случае моей смерти они хотят не пропустить на похороны в Крым", - отметил Джемилев.
- 5 марта стало известно, что Джемилеву продлили запрет на въезд в Россию и оккупированный ею Крым до 2034 года.
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