"Это даже не толстый намек - это прямой текст": Климкин считает, что США ждут санкций против Коломойского от Украины

5 марта, 2021, 20:29

Экс-глава МИД Павел Климкин считает, что введение санкций против Игоря Коломойского - сигнал от администрации США для власти Украины

Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода .

"Я считаю это политическим сигналом. Я на самом деле слышал о подготовке этих санкций где-то год или даже полтора назад ... Я считаю, что это больше, чем санкции в отношении Коломойского. Эти санкции готовились еще при предыдущей американской администрации", - сказал Климкин.

По его словам, США ожидают от президента Зеленского введения санкций против Коломойского.

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"Это даже не толстый намек - это прямой текст. И то, что американцы сделали это прямой текст до контакта на высшем уровне, это также многое значит в такой дипломатической практике", - отметил Климкин.

Климкин также прокомментировал информацию о том, что в сообщении Госдепартамента указано, что в в должности председателя ДнипроОГА Коломойский был причастен к коррупции

"Санкции - это серьезное дело, и за основу в санкциях берется то, что можно доказать. И если американцы ссылаются именно на это, то это означает, что они это могут доказать ... Именно по этому периоду есть четкие доказательства", - пояснил Климкин.

Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.