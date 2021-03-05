Продажу лицензий на 5G могут начать в декабре этого года, - Минцифры

5 марта, 2021, 11:26

В Министерстве цифровой трансформации надеются начать продажу лицензий на 5G в декабре этого года

Об этом вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .

"Если нам уже в декабре этого года удастся начать продажу лицензий на 5G, будет замечательно. Главная цель нынешнего тендера - дать возможность бизнесу тестировать технологии. Это автоматизация производства специальным оборудованием, возможности использовать автономные комбайны для уборки урожая, создавать продукты дополненной реальности и прочее" , - сказал Федоров.

По его словам, Европейский Союз планирует покрыть всю территорию 5G до 2025 года. В то же время правительство Украины в лицензионных требованиях к операторам рассматривает требования к покрытию пяти крупнейших городов Украины в течение четырех лет.

"Ведь понятно, что сейчас в стране не имеется так много телефонов, поддерживающих технологию 5G. Но уже в этом году в Украине появятся тестовые центры 5G. Это тоже важно, поскольку эта технология в первую очередь интересна не пользователям, а бизнеса. Она позволяет повысить эффективность рабочего процесса и оптимизировать расходы ", - отметил министр.

Поэтому, по его словам, министерство сейчас работает над тем, чтобы дать возможность протестировать технологию, чтобы бизнес начал пользоваться ею ее и создавать программное обеспечение с ее использованием.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb