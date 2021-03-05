Предприятия Минобороны за неполный 2020 год получили 22,2 млн грн убытков, - StateWatch

5 марта, 2021, 09:57

За три квартала 2020 государственные предприятия Министерства обороны Украины отчитались о чистых убытках на сумму 22200000 грн.

Об этом сообщила общественная организация StateWatch.

Согласно отчету о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 9 месяцев 2020 года, предприятия Минобороны в январе-сентябре получили 22,2 млн грн убытков.

Отмечается, что за последние четыре года государственные компании Министерства также отчитывались только об убытках. Так, в 2017 году общий чистый убыток всех предприятий составил 22,4 млн грн, в 2018 - 8,2 млн грн, а в 2019 - 38,7 млн грн.

Эксперты отметили, что суммарное количество доходов за отчетный период составила 701 млн грн, а расходов - 723, 2 млн грн.

По итогам трех кварталов 2020 года расходы на оплату труда на предприятиях ведомства достигли 224, 5 млн грн и были распределены среди 2847 трудоустроенных лиц, находящихся на 1159 человека больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом среднемесячные расходы на оплату труда работников составили 8,3 тыс. Грн, на административно-управленческий персонал - 10,6 тыс. Грн, а на директора предприятия - 17,9 тыс. грн.

В организации напомнили, что ранее Минобороны сообщило, что к 2022 году реорганизует 42 государственных предприятия и ликвидирует 44. Еще пять предприятий планируется передать на приватизацию.

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