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Послы G7 призвали отложить назначение в КСУ и Высшего совета правосудия


фото: reuters
Послы стран "Группы семи" призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда до установления прозрачных процессов отбора

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

Послы G7 в пятницу встретились с председателями Верховного суда и Совета судей и "подчеркнули стремление помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев".


"Важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добродетели, этичности и квалифицированности кадров, которые получают назначения в судебной системе", - говорится в заявлении.

"С этой целью Послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда, к установлению прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", - добавляется в сообщении.

Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия (ВРП) на съезде судей к принятию реформы ВРУ.

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