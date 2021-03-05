Послы G7 призвали отложить назначение в КСУ и Высшего совета правосудия

5 марта, 2021, 13:05

Послы стран "Группы семи" призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда до установления прозрачных процессов отбора

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

Послы G7 в пятницу встретились с председателями Верховного суда и Совета судей и "подчеркнули стремление помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев".

G7 Ambassadors met the President of @supremecourt_ua and Head of Council of Judges today. Ambassadors underscored the G7's commitment to helping with judicial reform that delivers impartial, independent, professional, accountable & equitable justice for all Ukrainians. 1/3 - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) March 5, 2021

To that end, Ambassadors urged the Congress of Judges to postpone appointments to the High Council of Justice and Constitutional Court, pending the establishment of transparent, credible selection processes. 3/3 - G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) March 5, 2021



"Важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добродетели, этичности и квалифицированности кадров, которые получают назначения в судебной системе", - говорится в заявлении.

"С этой целью Послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда, к установлению прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", - добавляется в сообщении.

Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия (ВРП) на съезде судей к принятию реформы ВРУ.

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