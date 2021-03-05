Порошенко передал кислородные концентраторы в Черновицкую больницу №1, где был пожар

5 марта, 2021, 11:42

Три кислородных концентратора от Порошенко получит Черновицкая городская больница №1. Как известно, 27 февраля в этом медучреждении произошел пожар, погибли двое пациентов. Больница оказывает помощь больным Covid-19

"Сегодня мы в центральном офисе" Европейской Солидарности "отгружаем концентраторы в Черновицкую городскую больницу №1. 27 февраля в Черновцах случилась большая беда. Вспыхнул пожар в больнице №1, где, в частности, лечат больных Covid-19. Два человека погибли в результате пожара , сгорело медицинское оборудование, пациентов пришлось эвакуировать ", - написал Петр Порошенко в Facebook .

"Хочу принести искренние соболезнования семьям погибших. Очень благодарен, что наша партийная организация в Черновцах вышла с инициативой сбора средств для больницы через 40 минут после сообщения о пожаре и о том, что люди остались без кислорода." Европейская Солидарность "объединяет людей, неравнодушных к чужому горю. Спасибо всем, кто присоединился ", - пишет Порошенко.

"К сожалению, беда случилась не только в Черновцах, но и по всей стране. Из-за преступной бездеятельности, некомпетентности и дилетантства власти мы сегодня столкнулись с как они это называют, "третьей волной" пандемии", - констатирует Петр Порошенко .

Лидер "Европейской Солидарности" заметил, что заболеваемость уже превышает 10 000 в сутки, а количество госпитализаций в течение суток составляет несколько тысяч.

"Во многих областях мест в больницах нет. Люди лежат в коридорах без кислорода, и ситуация является критической. Конечно, мы не можем остаться в стороне. На прошлой неделе мы привезли кислородные концентраторы в Яремче и Надворную, а сегодня они отправляются и в Черновцы", - отмечает Порошенко.

"Главное - это держать сердце открытым к чужой боли и проблемам. Ведь на самом деле эти проблемы не чужды, это - наши проблемы. Благотворительность не может решить все вопросы, но с 2014 года мы не изменились. И в 2021 люди объединяются и спасают жизни ближним . А если нашими стараниями спасены жизни - это большое дело ", - убежден пятый президент.



Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечили медиков защитными костюмами - в больнице передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Всего в Порошенко потратили на благотворительную помощь 120 млн гривен.