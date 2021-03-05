Помощница председателя ЦИК уволилась после волны возмущения ее сообщением в соцсети о неисправном вибраторе

5 марта, 2021, 16:51

Помощница председателя ЦИК, блогер с псевдонимом Брэд Мама, Анжела Еременко, которая отвечала за коммуникационную стратегию ведомства заявила, что увольняется, чтоб оставаться свободной и отвести инфоатаки от построенной нею команды

Об этом рассказывает украинская служба ВВС.

Все началось с того, что блогер рассказала в соцсети о подарке от своего парня на День Святого Валентина - вибраторе. Женщина пожаловалась, что покупка испортила ей первый секс с парнем, потому что вибратор не включается.

"Сатисфаер выдал две вибрации, подмигнул красным маячком и больше не подавал признаков жизни. Сказать, что он испортил наш первый раз с ним - ничего не сказать. Ну, разряженный, подумала я, и отправила его на зарядку. Но и она его не оживила", - написала Еременко.

Блогер отметила, что в конечном итоге отнесла вибратора в сервисный центр.

"Мораль истории такова: покупайте вибраторы в нормальных магазинах, иначе оргазмов вам не увидеть, как и мне", - отметила Еременко.

Под ее сообщением в сети посыпался шквал комментариев. Некоторые пользователи проецировали работу женщины на ее личную жизнь. В то же время появился и ряд комментариев в ее поддержку. Некоторые пользователи рекомендовали Сексшоп и конкретные модели вибраторов.

"Советник председателя ЦИК даже не догадывается, насколько она примитивна. Если бы в нормальной стране какая-то чиновница позволила бы себе хотя бы часть таких высказываний, на следующий день ее бы уже уволили", - говорится в одном из комментариев.

"Вы серьезно? Советник ЦИК? Набрали по объявлению. Может, вам стоит сменить работу, пока не заставили сменить?" - прокомментировал другой пользователь сети.

"Неужели это реальность, в которой мы живем? Вроде о зубной щетке пишет. Если бы моей жене был нужен вибратор, я бы впал в депрессию. Или парень вымышленный?" - написал еще один неравнодушный.

Впрочем, некоторые комментаторы отметили нормальность и приемлемость писать о личной жизни в интернете.

"Почитал на свою голову комментарии. Сколько же у нас людей, мягко говоря, агрессивных консерваторов. Человек пишет о своей личной жизни в своем личном блоге, а ее за это притесняют. Какая вам разница, чем и как занимается человек в своей личной сфере? Вы, блин, дикие? " - говорится в одном из постов в поддержку блогера.

4 февраля, через 2 дня после поста, который оказался для украинских соцсетей скандальным, Анжелла Еременко заявила, что подала документы на увольнение.

"Мне 30 лет, у меня есть ребенок, я 6 лет веду этот блог, в моей книге примерно 25 страниц посвящены теме секса и вопросу, почему наше общество женщину, которая открыто говорит о своих желаниях, называет проституткой ... Я написала зарисовку о неисправном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК", - рассказала Еременко. "Я уволилась из ЦИК. Во-первых, потому что быть открытой и шутить над тем, что я хочу - для меня важнее любой должности, поэтому еще в понедельник я написала заявление;) Во-вторых, потому что та команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь риску новых вбросов и атак, а из-за меня это делать не очень легко. Новости в низкопробных СМИ живут два дня, а наши реальные дела определяют то, чего ты стоишь", - пояснила она. Женщина отметила, что из-за огласки получила новый исправный вибратор и отдельно обратилась к "консерваторам": "Всем, кому печет чувство стыда, скажу, что сублимация в комментариях только ухудшает ситуацию, лучше займитесь сексом, это правда полезнее для здоровья) и не важно, это секс с собой или вашим партнером!"

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