Почти половина украинцев считает Степанова ответственным за вакцинацию населения, - "Рейтинг"

5 марта, 2021, 13:32

Ответственность за своевременную вакцинацию населения на министра здравоохранения Максима Степанова положили 45% опрошенных украинцев

Об этом говорится в исследовании общественных симпатий, проведенном группой "Рейтинг" 2-3 марта.

Так, согласно опросу, 45% украинцев считают министра здравоохранения Максима Степанова ответственным за своевременную вакцинацию на население. Еще 22% опрошенных возлагают ответственность на президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, 10-11% считают, что ответственность за своевременную вакцинацию украинцев лежит на парламенте и главному санитарному врачу Викторе Ляшко, а 5% - на премьер-министре Денисе Шмыгалю.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb