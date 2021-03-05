Почти половина украинцев считает Степанова ответственным за вакцинацию населения, - "Рейтинг"
5 марта, 2021, 13:32
Ответственность за своевременную вакцинацию населения на министра здравоохранения Максима Степанова положили 45% опрошенных украинцев
Об этом говорится в исследовании общественных симпатий, проведенном группой "Рейтинг" 2-3 марта.
Так, согласно опросу, 45% украинцев считают министра здравоохранения Максима Степанова ответственным за своевременную вакцинацию на население. Еще 22% опрошенных возлагают ответственность на президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, 10-11% считают, что ответственность за своевременную вакцинацию украинцев лежит на парламенте и главному санитарному врачу Викторе Ляшко, а 5% - на премьер-министре Денисе Шмыгалю.
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