Оккупанты на Донбассе девять раз обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по направлению позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет.
Вблизи Авдеевки, российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Песков еще и из крупнокалиберных пулеметов. С ручной противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций ВСУ возле Павлополя.
Неподалеку Талаковки оккупанты прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
По состоянию на 7:00 утра 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.
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