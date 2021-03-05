Оккупанты на Донбассе девять раз обстреляли украинские позиции

5 марта, 2021, 08:38

За прошедшие сутки, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по направлению позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет.

Вблизи Авдеевки, российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Песков еще и из крупнокалиберных пулеметов. С ручной противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций ВСУ возле Павлополя.

Неподалеку Талаковки оккупанты прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7:00 утра 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

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