Обострением на фронте: Россия планирует заставить Украину сесть за стол переговоров с "ДНР" и "ЛНР", - Гармаш

5 марта, 2021, 07:58

Россия планирует краткосрочное обострение на фронте, чтобы запугать украинское руководство и западных партнеров, и заставить сесть за стол переговоров непосредственно с "ДНР" и "ЛНР"

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш, информирует Украины 24 .

"Работа в ТКГ сегодня как никогда в тупике в том плане, что Украина настаивает на том, что она должна вести диалог с Россией, а Россия настаивает на том, что мы должны вести диалог с так называемой "второй стороной" - Донецком и Луганском ", - отметил представитель ТКГ.

По его словам, не исключено эскалация боевых действий на Донбассе.

"Заявление Грызлова, где он обвиняет Украину в провоцировании эскалации заранее. То есть эскалация будет с той стороны, но виноваты мы в ней заранее. Это говорит о том, что будет краткосрочное, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте, чтобы запугать украинское руководство и наших западных партнеров и заставить сесть за стол переговоров непосредственно с Донецком и Луганском. Мне кажется, именно на это все направлено ", - заявил Гармаш.

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