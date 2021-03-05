Обострением на фронте: Россия планирует заставить Украину сесть за стол переговоров с "ДНР" и "ЛНР", - Гармаш
Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш, информирует Украины 24 .
"Работа в ТКГ сегодня как никогда в тупике в том плане, что Украина настаивает на том, что она должна вести диалог с Россией, а Россия настаивает на том, что мы должны вести диалог с так называемой "второй стороной" - Донецком и Луганском ", - отметил представитель ТКГ.
По его словам, не исключено эскалация боевых действий на Донбассе.
"Заявление Грызлова, где он обвиняет Украину в провоцировании эскалации заранее. То есть эскалация будет с той стороны, но виноваты мы в ней заранее. Это говорит о том, что будет краткосрочное, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте, чтобы запугать украинское руководство и наших западных партнеров и заставить сесть за стол переговоров непосредственно с Донецком и Луганском. Мне кажется, именно на это все направлено ", - заявил Гармаш.
Читайте также: В Киев прибыл борт из более чем 20 ранеными военными, есть тяжелые, - волонтер
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти