Ни в коем случае вакцина "Спутник V" не будет зарегистрирована в Украине, - Степанов

5 марта, 2021, 11:02

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет зарегистрирована на территории Украины

Об этом он сказал сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Ни в коем случае" Спутник V »не будет зарегистрирована на территории страны. Что касается регистрации в других странах, то я уже говорил, что там Российская Федерация не забирала территорию и не решала войну. И ни одним аргументом зарегистрировать эту вакцину вы меня не убедите ", - сказал Степанов.