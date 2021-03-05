Ни в коем случае вакцина "Спутник V" не будет зарегистрирована в Украине, - Степанов
5 марта, 2021, 11:02
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет зарегистрирована на территории Украины
Об этом он сказал сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .
"Ни в коем случае" Спутник V »не будет зарегистрирована на территории страны. Что касается регистрации в других странах, то я уже говорил, что там Российская Федерация не забирала территорию и не решала войну. И ни одним аргументом зарегистрировать эту вакцину вы меня не убедите ", - сказал Степанов.
- Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил , что индийская вакцина от коронавируса Covishield является эффективной и призвал людей делать прививки.
- Министр здравоохранения Максим Степанов призвал "дать отпор коллаборационистам ковида", которые якобы распространяют ложную информацию о вакцине от коронавируса.
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