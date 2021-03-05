НКРЭКУ оштрафовала шесть поставщиков газа за незаконные подключения потребителей

5 марта, 2021, 15:00

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала шесть поставщиков газа на почти 500 тыс. грн за незаконные присоединения потребителей

Об этом пресс-служба НКРЭКУ сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, регулятор оштрафовал почти на 500 тыс. грн компании "Киивоблгазсбыт", "Полесьегаз", "Газснабсервис", "Газовик", а также государственное предприятие "Шепетовкагаз" и частное акционерное общество (ПАО) "Шепетовкаоблгазсбыт" за нарушение положений Кодекса газотранспортной системы и Правил поставки природного газа.

Отмечается, что внеплановые проверки были проведены на основании обращения газоснабжающей компании (ГК) "Нафтогаз Украины". В результате проверок регулятор обнаружил, что указанные компании включали в собственные реестры потребителей без получения заявлений-присоединения к договору поставки природного газа.

Поэтому, НКРЭКУ приняла решение о наложении штрафов на поставщиков за указанные нарушения. В частности, "Киивоблгазсбыт" получил 51 тыс. грн штрафа, а "Полесьегаз", "Газснабсервис", "Газовик" и предприятия "Шепетовкагаз" - по 102 тыс. грн штрафов.

Напомним, ранее НКРЭКУ оштрафовала "Лубныгаз" на 102 тыс. грн за незаконные отключения потребителей.

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