НКРЕКП предварительно обязала поставщиков газа опубликовать летние цены на газ до 25 апреля

5 марта, 2021, 11:45

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла предварительное постановление, которым обязала поставщиков газа опубликовать летние цены на газ до 25 апреля с тем чтобы ввести их в действие с 1 мая 2021 года

Уточненная постановление НКРЕКП опубликована на сайте регулятора.

Согласно тексту постановления, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязаны с 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, а также другую информацию о базовом летнее предложение.

При этом потребители и в дальнейшем будут иметь право менять поставщика газа по желанию.

Отметим, что сейчас документ получил предварительное одобрение и опубликован для общественного обсуждения.

Напомним, Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн на период действия карантина или до завершения отопительного сезона.