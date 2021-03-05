Нет иллюзий, что ПДЧ - это прямая дорога к членству в НАТО, - вице-премьер Стефанишина

5 марта, 2021, 07:19

В Совете национальной безопасности и обороны вскоре рассмотрят специальную программу перехода украинской армии на стандарты НАТО

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует ТСН.

"В среду (10 марта) у нас встреча всего оборонного блока, где мы будем планировать, как ускорить эту работу. Но уже сегодня мы имеем решение о переходе на военные знания по стандарту НАТО. Сегодня украинские Вооруженные силы впервые заказали несколько новых военных самолетов у завода "Антонова", - сказала она.

По словам Стефанишиной, в последние годы бюджет на сектор безопасности и обороны "безусловно только увеличивался".

"Нельзя говорить, что у нас есть обнищание. Это совершенно не так, это большая работа, которая требует ежедневных решений. Они принимаются парламентом, правительством. Мы приняли практически все подзаконные акты для того, чтобы открыть систему оборонных закупок, чтобы сделать ее конкурентной и это также имплементация стандартов НАТО ", - добавила вице-премьер-министер.

Она также напомнила о принятии закона "О разведке".

"Это имплементация стандартов НАТО деятельности разведывательных органов. Но, конечно, критерии НАТО. Это политические критерии. Это политические реформы, трансформации. Это также будет частью плана действий относительно членства. У нас нет иллюзий, что ПДЧ - это прямая дорога к членству ", - добавила она.