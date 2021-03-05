НБУ предоставил полномочия по хранению запасов наличности еще одному банку

5 марта, 2021, 15:52

Национальный банк Украины уполномочил УкрСиббанк на хранение запасов наличности

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, УкрСиббанк стал пятым банком, который может осуществлять операции с запасами наличности НБУ. Также банк будет обеспечивать другие банки в регионах наличностью, принимать от них ее излишки и изношенные деньги.

В пресс-службе отметили, что ранее УкрСиббанк письменно обратился к регулятору с намерением стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности и предоставил всю необходимую информацию.

Отмечается, что банк имеет тридцатилетний опыт работы по организации кассового обслуживания и более 22-летний опыт осуществления перевозки валютных ценностей и инкассации средств с использованием самых современных технологий. Банк владеет разветвленной сетью обособленных подразделений на территории Украины, в частности имеет кассовые центры в Запорожье, Днипре, Черкассах, Харькове, Ужгороде, Одессе, Львове и Виннице.

В НБУ также отметили, что благодаря расширению сети уполномоченных банков НБУ продолжит делегировать им часть функций, которые он выполняет в регионах сегодня. Это даст возможность постепенно переходить от частично делегированного модели организации наличного обращения, пока существует в Украине, на делегированные модель.

Напомним, сегодня функции хранения запасов наличности НБУ и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения Сбербанка, ПриватБанка, Райффайзен Банка Аваль и ПУМБ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb