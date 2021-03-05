На Закарпатье усиливают карантин

5 марта, 2021, 21:09

На территориях населенных пунктов области, где сложилась сложная ситуация с коронавирусом, введут дополнительные ограничения

Об этом сообщает пресс-служба ОГА .

В ОГА сообщили, что в регионе фиксируют рост числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19.

"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной койки. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования", - заявил председатель ОГА Анатолий Полосков.

Согласно решению, в частности, ограничивают:

работу заведений общественного питания (кроме доставки и заказа на вынос)

прием посетителей в ТРЦ, в других заведениях развлекательной деятельности;

проведения культурных массовых мероприятий;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.