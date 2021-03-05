На Закарпатье усиливают карантин
5 марта, 2021, 21:09
На территориях населенных пунктов области, где сложилась сложная ситуация с коронавирусом, введут дополнительные ограничения
Об этом сообщает пресс-служба ОГА .
В ОГА сообщили, что в регионе фиксируют рост числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19.
"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной койки. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования", - заявил председатель ОГА Анатолий Полосков.
Согласно решению, в частности, ограничивают:
- работу заведений общественного питания (кроме доставки и заказа на вынос)
- прием посетителей в ТРЦ, в других заведениях развлекательной деятельности;
- проведения культурных массовых мероприятий;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
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