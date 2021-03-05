На админкордоне с оккупированным Крымом планируют вакцинировать от COVID-19 - Минреинтеграции

5 марта, 2021, 21:57

На КПВВ, расположенных на админкордоне с Крымом планируют проводить вакцинацию от коронавируса

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

"Уже работаем над этим. В частности, работает Херсонская ОГА, у нее есть инструкции от правительства", - сказал Яременко.

По его словам, во время организации главное соблюсти баланс - между количеством людей, пересекающих КПВВ, и нагрузкой на специалистов, которые будут проводить вакцинацию.

"Сейчас динамика пересечения крайне скудна. Где-то в среднем мы говорим о 450 пересечениях в день. Через все три наши КПВВ", - пояснил замминистра.

Яременко заверил, что министерство сделает все возможное, чтобы обеспечить процесс вакцинации

"Мы не можем держать там людей круглосуточно, но в разумных пределах, чтобы действительно люди могли сделать прививку, можем", - отметил он.