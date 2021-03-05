Минэкономики ожидает рекордного урожая зерновых в Украине в этом году
5 марта, 2021, 12:15
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2021 году на уровне рекордных 75 млн тонн
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
"По предварительным подсчетам, ожидается, что урожай зерновых достигнет рекордного показателя 2019 - 75 млн тонн. Количественная оценка ожидаемого производства масличных культур на уровне 19,1 млн тонн", - написал Высоцкий.
Он отметил, что площадь под зерновыми и масличными сельскохозяйственными культурами в этом году составляет 24,2 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2020 году.
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