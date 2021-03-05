Милевский пообещал, что не будет праздновать, если забьет в ворота "Динамо"

5 марта, 2021, 14:59

Форвард "Миная" Артем Милевский пообещал, что не будет праздновать, если забьет мяч в ворота "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Минай".

По словам Милевского, он ждет матча с "Динамо", потому что хочется со всеми увидеться.

"Да, я когда-то говорил, что буду играть только за свой родной клуб, но так сложилась ситуация, что буду играть против них. Жду этого матча, хочется всех увидеть, поздороваться, вспомнить какой-то истории. Чтобы я сказал Мирчи Луческу? Честно, я не знаю будет ли время с ним пообщаться, посмотрим, будет ли возможность, какая будет атмосфера, у кого какоет будет настроение. Если забью буду ли праздновать? Нет, не собираюсь", - сказал Милевский.

24 декабря "Минай" объявил о подписании контракта с Артемом Милевским. Следующий матч команда Василия Кобина проведет 7 марта, сыграет против "Динамо".

Последним клубом Артема Милевского было белорусское "Динамо" из Бреста, за которое он сыграл 104 матча, забил 20 голов и отдал 32 результативные передачи.

Форвард в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо".

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