Михаил Поплавский презентовал новый клип на песню "Приречений на любов"

5 марта, 2021, 15:24

Зажигательный балет, танец в бокале и красный ретро-кабриолет. Все это в новом клипе Михаила Поплавского на легендарную песню "ПРиречений на любов". Он о галантности, сексуальности и веселье.

"Мне приятно сегодня, что мы украинские проекты создаем и лоббируем. Я обречен на любовь. Кто против этого? Каждый из вас обречен на любовь. Вера, надежда, любовь всегда согревают душу. Поэтому я хотел бы просто, чтобы эта песня называлась "Мы все украинцы обречены на любовь". Клип вдохновляет, поднимает настроение и помогает смотреть с оптимизмом в будущее", - отметил на презентации клипа Михаил Поплавский.

Режиссер-постановщик Катя Царик и режиссер Евгений Тимохин создали обновленную историю в стиле голливудских мюзиклов 20-х годов. Кроме того, в клипе они использовали современные технологии 3D-виртуальной реальности, LED cube и многие другие.

https://www.instagram.com/p/CMA7wgapfV6/?utm_source=ig_web_copy_link

Катя Царик отметила, что Михаил Михайлович - выносливый актер, главную роль сыграли его энергетика и харизма, он прекрасно чувствует режиссера и дает возможность творить.

Юрий Король стал оператором-постановщиком клипа. Вместе со всей съемочной командой он создал специальную бурлескную атмосферу: сочетание галантности, веселья и сексуальности. По мнению режиссеров и сценаристов, такая стилистика очень подходит Михаилу Михайловичу и этой песни.

А вот певица Наталья Валевская отметила мощную энергетику клипа. "Почти в каждом номере динамика. Используются такие яркие костюмы, где подчеркнута чувственность и утонченная женственность. Стиль Голливуда - это очень красиво. И кокетство было, и сексуальность. В том плане, что Михаил Михайлович говорил, что в клипе этого не было. Конечно, оно было. Во-первых, девушки с декольте, красивые длинные ноги. А потом еще вот этот танец в чаше специальной. Это было очень изысканно".

Новое дыхание в музыкальной индустрии. Так говорит о ребрендинге клипа Михаил Поплавский. А самое главное - эта музыка предназначена для всех. Сексуальность и позитив создают эпатажность. Все это и заряжает на создание новых клипов.

"Феномен Михаила Поплавского в том, что он добрый человек, в том, что он боец. Потому что он любит Украину, в том, что он любит людей и он думает всегда о том, что он сможет после себя оставить. А это уже история - его песни. Что касается клипа, то это очень красиво и эффектно. Красивые декорации, костюмы. Это будет актуальным", - говорит певица Екатерина Бужинская.

На этом клипе Михаил Поплавский пообещал не останавливаться. В планах - еще три видеоработы на известные хиты. Это - "Забава", "Любов у серці маю" и "Я твій Міша".