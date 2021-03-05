МИД создал проект для продвижения украинского ІТ в ведущих странах
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что сейчас речь идет о 14 странах: США, Великобритании, Израиля, Японии, Сингапуре, Республике Корея, Индии и еще 7 европейских стран (Швейцарии, Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии).
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, дипломатические представительства Украины в этих странах помогут украинским IT-компаниям наладить контакты с потенциальными заказчиками как из государственного, так и частного сектора.
"В 2020 году многие сектора экономики пострадали в результате пандемии, но экспорт ІТ-индустрии наоборот вырос на $ 853 млн, то есть более 20%. Доля компьютерных услуг в общем экспорте страны достигла 8,3%, - напомнил Кулеба. Проект" IT Export Boost "должен предоставить дополнительный импульс не только экспорта, но и привлечению в Украину научно-исследовательских центров международных компаний".
Представители ассоциации, со своей стороны, будут сотрудничать с украинскими дипломатами об особенностях ІТ-индустрии:
"Украина последовательно закрепляется за рубежом в качестве поставщика не только товаров, но и высокотехнологичных услуг. Поэтому нашим дипломатам важно разбираться в особенностях этого рынка для эффективных переговоров с потенциальными иностранными партнерами и заказчиками услуг украинских компаний", - отметил Кулеба
Он также добавил, что "только позволят карантин", МИД планирует организовать ряд торговых миссий украинских ІТ-компаний в указанные страны.
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