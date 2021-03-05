Мэр одного из аргентинских городов привился от коронавируса с портретом Путина в руках

5 марта, 2021, 11:07

Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини получил прививку от коронавируса российской вакциной Спутник V, держа в руках портрет главы Кремля Владимира Путина

Об этом сообщает La Nacion.

"Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что он собирается нас отравить, а он спасает наши жизни", - заявил мэр.

23 декабря 2020 года Аргентина зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса Спутник V.

21 января прививки российской вакциной сделал президент Аргентины Альберто Фернандес.

Первой страной, куда Россия поставила Спутник V, стала Беларусь, а вслед за ней - Венесуэла.

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