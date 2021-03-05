Литва и Украина создадут рабочую группу для информирования о безопасности на БелАЭС

5 марта, 2021, 19:55

Министры энергетики Литвы и Украины договорились сформировать рабочую группу, которая будет обмениваться информацией о ситуации с безопасностью на Белорусской АЭС и импортом электроэнергии из РФ

Об этом договорились и.о. министра энергетики Юрий Витренко с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом, передает Интерфакс-Украина.

"БелАЭС - это геополитический проект, это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому мы должны солидаризироваться в деле блокирования ее дальнейшего развития", - сказал Крейвис.

Он отметил, что важно не торговать электроэнергией с Беларусью, чтобы это было условием для остановки строительства второго энергоблока АЭС.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок и это может способствовать развитию опасной Белорусской АЭС.