Литва и Украина создадут рабочую группу для информирования о безопасности на БелАЭС
5 марта, 2021, 19:55
Министры энергетики Литвы и Украины договорились сформировать рабочую группу, которая будет обмениваться информацией о ситуации с безопасностью на Белорусской АЭС и импортом электроэнергии из РФ
Об этом договорились и.о. министра энергетики Юрий Витренко с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом, передает Интерфакс-Украина.
"БелАЭС - это геополитический проект, это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому мы должны солидаризироваться в деле блокирования ее дальнейшего развития", - сказал Крейвис.
Он отметил, что важно не торговать электроэнергией с Беларусью, чтобы это было условием для остановки строительства второго энергоблока АЭС.
- Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия попадает на украинский рынок и это может способствовать развитию опасной Белорусской АЭС.
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