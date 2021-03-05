Легенда "Шахтера" Срна прокомментировал информацию об отставке тренера Каштру

5 марта, 2021, 16:37

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна опроверг информацию об отставке главного тренера Луиша Каштру

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Большой футбол".

По словам Срны, нет никакого разговора об отставке главного тренера "Шахтера" после вылета от "Агробизнеса" (0:1) из Кубка Украины.

"Никакого разговора по поводу отставки тренерского штаба Каштру не было. Был разбор, анализ, были эмоции. Каштру сказал, что нужно проанализировать, что идет не так. Потому что это не тот результат, который нужен "Шахтеру", болельщикам и клубу. В команде никакого конфликта нет. Ситуация тяжелая, и на всех опытных футболистов это давит, потому что они должны быть примером. На них ответственность. Уже завтра команда покажет реакцию на это событие. Сейчас я больше переживаю за чемпионат Украины, чем за матчи с "Ромой". Потому что чемпионат - это Лига чемпионов, чтобы "Шахтер" играл там, где заслуживает", - сказал Срна.

37-летний Дарио Срна выступал за донецкий "Шахтер" в период с 2003-го по 2018-й год. Защитник провел 494 матча, забил 45 голов и отдал 121 результативную передачу. Сейчас Дарио Срна работает ассистентом главного тренера "горняков" Луиша Каштру.