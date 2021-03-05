Киевский Форум проведет презентацию совместного обращения "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной"

5 марта, 2021, 14:40

В среду, 10 марта 2021 года, в 15: 00-16: 45 Киевский Форум, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", проведет презентацию этого документа, носящего название "12 пунктов стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной"

"Членство Украины в НАТО укрепит Североатлантический Альянс, будет способствовать историческому объединению Европы и создаст предпосылки для трансформации отношений с Россией".

Эти слова - цитата из совместного обращения американских и украинских политиков, дипломатов, экспертов и общественных деятелей, инициированного Киевским форум по безопасности и поддержанного украинскими и международными партнерами.

Обращение не имеет аналогов в нашей двусторонней практике. Украинские и американские деятели обращаются к правительствам США и Украины с рекомендациям относительно повестки дня партнерства двух государств.

С американской стороны обращение подписали Фрэнсис Фукуяма, экс-заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мария Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор, а также члены Конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленные дипломаты и известные эксперты .

Среди украинских подписантов обращения - председатель Киевского форума и премьер-министр Украины по 2014-16 годах Арсений Яценюк, заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, сопредседатель Львовского Форума Безопасности и заместитель Председателя Верховной Рады Украины в 2014-19 годах Оксана Сыроед, бывшие секретари СНБО Украины Владимир Горбулин, Александр Турчинов и Андрей Парубий, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, общественные деятели Иосиф Зисельс и Мирослав Маринович, дипломаты Владимир Огрызко, Даниил Лубкивский, Валерий Чалый, Константин Елисеев, Владимир Василенко, Юрий Щербак, Олег Шамшур, Александр Моцик, Владимир Хандогий, Роман Бессмертный , а также народные депутаты из фракций "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

Дискуссия будет транслироваться 10 марта в 15:00 на наших ресурсах:

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