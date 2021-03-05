Криклий похвастался прогрессом в строительстве аэропортов в шести городах Украины

5 марта, 2021, 14:39

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о стадии строительства аэропортов в шести городах Украины

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Facebook.

В частности, работы по строительству аэропорта в Днепре, идут по плану.

"Надеемся, уже в следующем году в аэропорту будет новый терминал и до 2023 года будет построена и новая взлетно-посадочная полоса", - отметил министр.

Он добавил, что все передпроектные работы пока проведены, по результатам тендера была выбрано главного подрядчика и есть решение выделить из государственного бюджета в этом году нужную сумму финансирования в 1,4 млрд грн. Строительные работы, добавил Криклий, начнутся с улучшением погодных условий. В частности, с 16 марта планируется начать грунтовые работы по новому аэродрома, а также продолжить подготовку к строительству нового терминала частным партнером DCH. Также стартовала упрощена процедура закупки на осуществление авторского надзора при строительстве аэродрома с ожидаемой стоимостью 868,3 тыс. грн.

Криклий также отметил, что новая рабочая группа будет создана для предложений о новом названии аэропорта. К ней намерены привлечь представителей сообществ краеведов и историков. По словам министра, новое название из списка предложенных путем голосования выбирать жители Днепропетровской области.

По аэропорту "Закарпатье", по словам Криклия, пока заключен договор с подрядчиком на передпроектни работы для строительства аэродрома в Закарпатском регионе. При этом его окончательная локация еще не известна - ее определят после передпроектних работ до конца апреля.

"Сейчас рассматривается две локации: Среднее и Мукачево. После определения окончательного места расположения взлетно-посадочной полосы начнутся работы по разработке проектно документации, на которые в 2021 выделено 29,3 млн грн", - написал Криклий добавив, что на строительство аэродрома понадобится ориентировочно до трех лет.

Криклий также сообщил, что на сегодня завершен Планируется строительство нового аэродромного комплекса аэропорта "Одесса". Он получил сертификат строительной готовности первой очереди - взлетно-посадочная полоса. В этом году, по информации министра, планируется завершить строительство второй очереди, которая предусматривает установление метеорологического оборудования) и начать строительство третьей очереди - магистральной рулежной дорожки.

Также, по словам Криклия, генеральный подрядчик вскоре начнет подготовительные работы в аэропорту "Винница". Так, в ближайшее время состоится аукцион на разработку проектно документации стадии "Р" и аукцион по техническому надзору за строительством на объекте.

В аэропорту "Херсон" проведены инженерно-геодезические изыскания, готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Херсонский областной совет дал согласие на передачу объектов аэродромного комплекса из коммунальной собственности в государственную. Сейчас пакет документов передан в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Криклий также сообщил, что в аэропорту "Ровно" заключен договор на разработку проектной документации для установки средств навигации и посадки, а также светло-сигнального оборудования. Работы, по его словам, планируется завершить в этом году, финансирование выделено в сумму 75,7 млн грн. Министр добавил, что рассматривается возможность реконструкции терминала с привлечением частных инвесторов.

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