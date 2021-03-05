Конгрессмен-демократ подал в суд на Трампа за штурм Капитолия его сторонниками

5 марта, 2021, 21:38

Член Палаты представителей Конгресса США от Калифорнии Эрик Сволвелл подал в суд на экс-президента Дональда Трампа, его сына Дональда Трампа-младшего, адвоката Руди Джулиани и конгрессмена от Алабамы Мо Брукса из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января

Об этом сообщает CNN .

Сволвелл обвиняет Трампа и остальных лиц в подстрекательстве к беспорядкам и нарушении ряда федеральных законов и законов федерального округа Колумбия.

"Ужасные события 6 января стали прямыми и предсказуемыми последствиями незаконных действий ответчиков. Таким образом, ответчики ответственные за последующие разрушения и травмы", - говорится в иске.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, разъяренные победой Джо Байдена на выборах президента ворвались с оружием в Капитолий. Члены Конгресса, которые должны были утвердить результаты выборов, были вынуждены эвакуироваться.

Штурм в итоге не помешал сертификации результатов выборов, однако в результате беспорядков погибли 5 человек и пострадали не менее 50 полицейских.

13 января Палата представителей США объявила Трампу импичмент за подстрекательство к штурму.

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