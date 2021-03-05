Финалист Лиги чемпионов признал, что учился "понимать футбол" просматривая матчи "Динамо"

5 марта, 2021, 19:10

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель признался, что в конце 90-х годов смотрел много матчей киевского "Динамо"

Об этом сообщает ITASportPress .

По словам Тухеля, игра "Динамо" повлияла на его футбольное мировоззрение.

"Моя модель игры? Без сомнения - это мой отец, который был моим тренером, когда я был ребенком. Он передал мне всю свою страсть к этой работе. Он был моим тренером много лет и действительно много мне дал. Также Ральф Рангник. Мы были в третьем дивизионе, а он показывал нам видео с матчами "Пармы" и киевского "Динамо" и заставлял играть так же. Это один из аспектов, который затем повлиял на мою карьеру. Это был действительно революционный подход ", - сказал Тухель .

Ральф Рангник, которого вспоминает Тухель, в 1997-1998 годах тренировал немца, когда тот играл за "Ульм 1846". Рангник является известным ценителем футбола, который "ставил" Валерий Лобановский в "Динамо".

В январе Тухель и лондонский "Челси" подписали контракт на полтора года. В соглашении прописана возможность продолжения договоренности.

Немец работал в ПСЖ с июля 2018-го по декабрь 2020 года. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок Франции, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне тренер вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов, где парижане проиграли "Баварии".

Тухель также тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц" из Германии.

26 января Тухель подписал контракт с лондонским "Челси" .

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