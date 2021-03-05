Футболиста "Динамо" вызвали в сборную Польши

5 марта, 2021, 20:57

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Польского футбольного союза.

Кендзера включен в расширенный состав сборной Польши на мартовские матчи. Поляков ждут встречи в отборе на ЧМ-2022, где они сыграют против Венгрии (25 марта), Андорры (28 марта) и проведут гостевой матч с Англией (31 марта). Окончательный состав сборной Польши будет озвучен 15 марта.

Кендзера перешел в "Динамо" летом 2017 года из познанского "Леха". В составе этого клуба стал чемпионом Польши 2014/15. В 2015 и 2016 годах становился обладателем Суперкубка Польши.

В этом сезоне Кендзера провел за "Динамо" 28 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Томаша Кендзером составляет 3,5 млн евро.

13 августа стало известно, что защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера заинтересовал итальянскую "Рому" .

23 октября Кендзера продлил контракт с "Динамо" .

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