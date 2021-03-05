Ермак заявил, что Россия блокирует работу ТКГ
Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Укринформ .
"Работа в Трехсторонней контактной группе сегодня идет очень тяжело. Она практически заблокирована Российской Федерацией и так называемыми сепаратистами, группировками, которые поддерживаются Российской Федерацией. Практически ни один вопрос не движется вперед", - сказал он.
По его словам, главной причиной является отсутствие политической воли со стороны РФ принять международный план действий по завершению войны.
"Почему-то Россия начала себя вести на переговорах не как непосредственный участник конфликта, а как якобы модератор или медиатор этого процесса. С этим Украина никогда не согласится, потому что это неправда", - подчеркнул руководитель ОП.
Ермак убежден, что присоединение к переговорам в нормандском формате Соединенных Штатов было бы очень важным для мирного урегулирования на Донбассе.
"Сегодня время перейти от посредничества к логическим шагам, на базе которых можно создать дорожную карту для прекращения войны. Такое решение готово, оно оговорено, и сегодня мы ждем ответа от Российской Федерации", - добавил руководитель ОП.
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