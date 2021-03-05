Экзопланета Глизе 436b в созвездии Льва имеет твердую поверхность, атмосферу и среднюю температуру почти 500°C
5 марта, 2021, 15:07
Экзопланета Глизе 436b, расположенная в 26 световых годах от Солнечной системы в 1,3 раза больше Земли и имеет 2,8 земной массы
Об этом сообщает портал Space, передает Укринформ.
Планету нашли с помощью 3,5-метрового телескопа обсерватории Калар-Альто в Испании.
Последние спектрографирующие исследования звезды Глизе 436 свидетельствуют, что ее экзопланета в 1,3 раза больше и в 2,8 раза массивнее нашей планеты.
"Дальнейшие наблюдения за Глизе 486 b помогут нам понять, насколько скалистые планеты могут удерживать атмосферу, из чего они сделаны и как на них влияет звездное излучение", - отметил ученый из Института астрономии им. Макса Планка Трифон Трифонов.
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