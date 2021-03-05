ДТЭК Ахметова монополизировала рынок электроэнергии, поэтому о рыночной цене не стоит и говорить, - экономист
Об этом сообщил экономист, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"У нас монополизирован рынок электроэнергии. У нас есть конкретный производитель (компания ДТЭК, владельцем которой является Ахметов, - ред.), который держит значительную часть производства электроэнергии ТЕЦом, которая очень мобильна. И как результат, он фактически и делает кризис. Пока мы сюда не запустим производителей из других стран, сейчас я не говорю о России и Беларуси. Мы должны интегрировать всю нашу энергетическую систему в европейское сообщество. Таким образом к нам будут заходить производители из Европы. Таким образом будет рынок", - отметил Несходовский.
Эксперт отметил, что этот производитель устроил шантаж по стоимости электроэнергии этой зимой: "В частности остановкой своих предприятий, прекративших производить электроэнергию. В частности путем манипуляции остатками угля, которые были на отдельных предприятиях ".
Несходовский добавил, что на сегодняшний день есть манипуляции на рынке, которые будут продолжаться, пока государство не поднимет вопросы, есть жесткое злоупотребление конкретным монополистом на рынке энергетики Украины.
Экономист заявил, что пока на рынке остается монополист, который непосредственно влияет на правительство, в Украине не может быть рыночной цены на электроэнергию.
- Напомним, цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" за восемь дней февраля выросла на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1 719,7 грн/МВт-час.
- Ранее также сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала повышение тарифа на передачу электроэнергии на 7,5% - до 316,08 грн/МВт-ч с 1 апреля.
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