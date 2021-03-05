Чехия просит соседей принять десятки пациентов с COVID-19 из-за критической ситуации в стране
Об этом заявило Министерство здравоохранения страны, передает РБК-Украина со ссылкой Reuters .
Чехия стала одной из наиболее пострадавших стран в мире за последние недели, поскольку многие больницы из-за наплыва больных вынуждены были перевезти их в другие места.
"Большое количество недавно инфицированных пациентов усилило давление на систему здравоохранения, а количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет", - сказали в министерстве.
По данным министерства, по состоянию на утро 5 марта было госпитализировано 8 135 пациентов с коронавирусом.
"В некоторых регионах больницы исчерпали свои возможности, и они больше не могут оказывать надлежащую помощь или принимать новых пациентов самостоятельно", - сказал министр здравоохранения Ян Блатной.
- Словакия из-за сложной ситуации в больницах на этой неделе отправила за границу своих первых больных коронавирусом.
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