Более 1000 военных в зоне ООС вакцинировали от коронавируса, - штаб

5 марта, 2021, 20:52

По состоянию на 5 марта прививки от COVID-19 получили 1 030 украинских военных, воюющих в зоне ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Там сообщили, что информации об ухудшении самочувствия после вакцины не поступало.

"По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1 030 военнослужащих, привлеченных в состав ООС, из них 147 - медицинских работников. Как сообщает медицинская служба, поствакцинальных осложнений не отмечалось", - говорится в сообщении.

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Украинские военные получили от Минздрава 14 тыс. доз вакцины CoviShield.

По данным главного эпидемиолога ВСУ, в зоне ООС находится 40 тыс. военных.