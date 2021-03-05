Более 1000 военных в зоне ООС вакцинировали от коронавируса, - штаб
5 марта, 2021, 20:52
По состоянию на 5 марта прививки от COVID-19 получили 1 030 украинских военных, воюющих в зоне ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Там сообщили, что информации об ухудшении самочувствия после вакцины не поступало.
"По состоянию на 5 марта проведена вакцинация 1 030 военнослужащих, привлеченных в состав ООС, из них 147 - медицинских работников. Как сообщает медицинская служба, поствакцинальных осложнений не отмечалось", - говорится в сообщении.
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Украинские военные получили от Минздрава 14 тыс. доз вакцины CoviShield.
По данным главного эпидемиолога ВСУ, в зоне ООС находится 40 тыс. военных.
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