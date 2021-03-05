Байдена советуют наладить с Зеленским "прямые и доверительные отношения"

5 марта, 2021, 22:54

Президент США Джо Байден должен наладить прямые отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским

Рекомендация содержится в разработанной для администрации нового президента США стратегии "Байден и Украина", передает "Интерфакс-Украина" .

"Несмотря на действия Трампа и последующий процесс импичмента, Соединенные Штаты продолжали оказывать двухпартийную поддержку Украины. Однако, этот опыт покинул команду Зеленского из-за серьезных опасений по поводу отношений с Вашингтоном", - говорится в документе.

Авторы считают, что на возвращение к нормальным отношениям нужно время.

Вместе с тем, в рекомендациях отмечается, что важно, чтобы Байден, вице-президент США Камала Харрис и советник по вопросам безопасности Джейк Салливан вступили в контакт с их украинскими коллегами.

"Главной целью политики США с 2014 года является предоставление помощи Украине для защиты ее территориальной целостности и суверенитета перед лицом кремлевской агрессии и помочь Украине провести реформы, необходимые для того, чтобы стать нацией законов с растущей и процветающей экономикой. Команда Байдена имеет уникальную квалификацию для успешного достижения этих целей", - уверены аналитики.

Кроме того, они отмечают, что сам Байден, будучи вице-президентом, был разработчиком политики относительно Украины.

"Он должен связаться с Зеленским, сначала по телефону, а затем во время быстрой встречи. Установление взаимопонимания между президентами увеличит влияние США в Киеве", - говорится в рекомендациях,

По их мнению, необходимо быстрее назначить посла в Украине.

"Назначить посла как можно скорее. Быстро назвать сильную кандидатуру, пользующийся доверием Байдена и Блинкена, как новый посол США в Украине и работать над его быстрым согласованием в Сенате и отправкой в Украину", - говорится в документе.